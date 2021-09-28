При обрушении моста в Пермском крае погибли два человека

Обрушение моста на трассе Пермь - Екатеринбург унесло жизни двоих человек, сообщил "Интерфаксу" источник в "службе скорой помощи".

"Пешеходный мост обрушился на 50-м км автодороги Р-242 Пермь - Екатеринбург. Погибли водители самосвала и грузовой "Газели". Пассажиров ни в одном из грузовиков не было", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным пострадавших среди пешеходов нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․