На горячую линию Аппарата президента Арцаха на прошлой неделе поступило 207 звонков

С 20 по 24 сентября на номер горячей линии 119, запущенный Аппаратом президента Республики Арцах поступило 207 звонков. Как передает «Арменпресс», Главное информационное управление Аппарата президента Республики Арцах сообщает, что население продолжает обращаться в основном по вопросам, касающимся программы государственного финансового содействия, погашения кредитов и по другим социальным вопросам.

Для ответов на пропущенные звонки, для уточнения вопросов, для повышения осведомленности, консультирования, устранения неполадок и для других целей сотрудники горячей линии сделали 153 звонка.

На горячую линию из Арцаха можно звонить по номеру 119, из Республики Армения и из-за границы по телефону + 374-47-119-119. Режим работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

По социальным вопросам рекомендуется звонить на горячую линию Министерства труда и социальной миграции Республики Арцах на короткий номер 114.