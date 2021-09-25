Президент Арцаха принял участие в открытии памятника-хачкара в общине Беркадзор

25 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил общину Беркадзор Аскеранского района и принял участие в церемонии открытия хачкара-монумента, воздвигнутого в память о жителях Беркадзора, погибших в третьей Арцахской войне.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В своем выступлении президент отметил, что лучший способ сохранить светлую память обо всех героях, погибших за защиту Родины - это заниматься делом укрепления Арцаха и с решимостью продолжать борьбу.