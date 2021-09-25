Время в Ереване: 11:07:36,   25 Сентябрь

Президент Арцаха принял участие в открытии памятника-хачкара в общине Беркадзор

Президент Арцаха принял участие в открытии памятника-хачкара в общине Беркадзор

25 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил общину Беркадзор Аскеранского района и принял участие в церемонии открытия хачкара-монумента, воздвигнутого в память о жителях Беркадзора, погибших в третьей Арцахской войне. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах. 

В своем выступлении президент отметил, что лучший способ сохранить светлую память обо всех героях, погибших за защиту Родины - это заниматься делом укрепления Арцаха и с решимостью продолжать  борьбу.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]