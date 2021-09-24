ЗПЧ Армении представил бывшему послу США факты нарушения азербайджанцами прав жителей приграничья

23 сентября Защитник прав человека Армении Арман Татоян принял бывшего чрезвычайного и полномочного посла США в Республике Армения Джона Ордуэя и директора евразийских программ Гуманитарного диалога Дэвида Гормана. Как передает «Арменпресс», Офис Защитника прав человека сообщает, что Арман Татоян представил факты нарушения властями Азербайджана прав приграничных жителей Армении в послевоенный период.

Арман Татоян отметил, что вопросы, связанные с государственной границей РА, следует рассматривать с точки зрения прав человека, чтобы они не отодвигались на второй план, не ограничивали возможности государства по защите этих прав.

Он уточнил, что в результате незаконных действий Азербайджана люди лишены домов, земель и пастбищ, принадлежавших им еще в советские времена, в результате чего возникли не только социальные, но и серьезные проблемы с безопасностью.

Незаконное присутствие азербайджанских Вооруженных сил на суверенной территории Республики Армения, например, на озере Сев Лич, вызвало серьезные проблемы для безопасности жителей близлежащих населенных пунктов, поскольку они стали огневыми мишенями азербайджанских военных.

Кроме того, большинство людей не могут заниматься животноводством, которое является источником дохода их семей, в областях Гегаркуник и Сюник невозможен выпас крупного и мелкого рогатого скота. Доступность водных ресурсов находится под угрозой и в Сюникской, и в Гегаркуникской области. Более того, ряд сел лишены воды.

Арман Татоян подчеркнул, что только демаркация границы с Азербайджаном без создания зоны безопасности, без удаления азербайджанских вооруженных служащих, их вывесок и камер с территорий Армении не только не обеспечит права граждан РА и особенно пограничных жителей РА, но и станет причиной новых нарушений прав и новой напряженности.

Омбудсмен отдельно упомянул свой недавний специальный доклад об ответственности Азербайджана за пытки и бесчеловечное обращение с армянскими пленными.