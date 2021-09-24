Будет прекращена подача газа в село Шинуайр Сюникской области

Для проведения плановых работ 25 сентября с 11:00 до 16:00 будет прекращена подача газа потребителям газа села Шинуайр Сюникской области. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения».

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности. Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».