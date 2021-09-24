 Ереванский кукольный театр блеснул на фестивале в Ярославле

Ереванский Государственный кукольный театр имени Ованнеса Туманяна принял участие в XXI Международном Волковском фестивале, проходившем в Ярославле.

В Ярославле театр представил спектакль «Ведьма», поставленный по одноименной пьесе Николая Гоголя. Зрители очень тепло встретили спектакль, были и широкие обсуждения спектакля.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор Театра кукол, художественный руководитель Рубен Бабаян напомнил, что Ярославский театр - первый государственный театр России, история которого насчитывает около 270 лет.

По его словам, Театр кукол - первый театр в Армении, принявший участие в Волковском фестивале, который в этом году был посвящен произведениям русских классиков и современных авторов. Участвовали театральные коллективы из Казахстана, Узбекистана, Венгрии, Финляндии, Беларуси и России. Все труппы выступали на своем национальном языке.

«Мы выступали в День города - 18 сентября. В последний момент решили отказаться от субтитров, потому что шоу очень пластичное, насыщенное. Мы думали, что субтитры и перевод будут мешать, тем более, что мы показывали Гоголя, и российская публика так же знакома с Гоголем, как армянская публика с Ованнесом Туманяном», - сказал Бабаян, добавив, что в зале были и армяне.

После спектакля театральные критики подчеркивали, что армянский театр очень интересно представил Гоголя. Их привлекли уникальные решения, спектакль «Ведьма» был назван красочным и оригинальным. Критики признавались, что такой интересной интерпретации они не встречали.

«Наш спектакль был очень поэтичным. В отличие от романа Гоголя, где герои переходят из реального состояния в нереальное, метафизическое, в нашем изложении все было наоборот. Актрисы масками воплощали казахских мужчин. Это придало спектаклю интересный нюанс», - рассказал Рубен Бабаян.

Инициаторов фестиваля, театральных деятелей интересовало, насколько русская литература представлена в армянских театрах. Рубен Бабаян сообщил им, что произведения Гоголя и Чехова включены в репертуар театра кукол. Их ставят и в других театрах.

«Я раскрыл секрет, отметив, что по первому образованию - я филолог, моя специальность - русская литература 19 века, она очень сильная, гуманная. Я сказал, что хотел бы, чтобы мы все могли применять принципы и идеи, изложенные в этой литературе. Если мы будем руководствоваться гуманистическими принципами, мы добьемся большего», - сказал директор Театра кукол.

Режиссер спектакля «Ведьма» - Самсон Мовсесян, декорации и костюмы - Анжелы Галстян, постановка танцев - Аиыа Симон. В спектакле заныяты актеры: Манвел Хачатрян, Лиана Никогосян, Тадевик Мелконян, Инна Ахназарян и Лиана Арестакян.

Анжела Амбарцумян