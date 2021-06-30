Предстоящие на 24 сентября мероприятия
18:21, Сентябрь 23, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:28 С 1 октября вступает в силу регулирование по предотвращению распространения COVID: премьер провел совещание
- 18:42 На встрече с российским и азербайджанским коллегами генпрокурор Армении подчеркнул важность возвращения пленных
- 18:21 Предстоящие на 24 сентября мероприятия
- 17:39 У жителя Тбилиси нашли большую партию наркотиков
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-09-21
- 17:31 Азиатские индексы выросли - 23-09-21
- 17:30 Учениями ОДКБ Россия и Армения дают понять, что контролируют ситуацию
- 17:20 В Варанде обнаружены останки тела армянского военнослужащего
- 17:13 Спикер НС Армении с официальным визитом посетит РФ
- 17:09 На границе Белоруссии с Польшей в тяжелом состоянии найден гражданин Ирака
- 16:57 Генпрокуроры Армении, РФ и Азербайджана обсудили вопросы Нагорного Карабаха
- 16:43 Продолжаются учения подразделений специального назначения
- 16:37 Армянские миротворцы в Косово отметили День Независимости
- 16:36 Личный состав артиллерийского дивизиона воинского соединения провел учения
- 16:29 Число случаев COVID в России за сутки подскочило до уровня середины августа
- 16:23 Президент Узбекистана поздравил Никола Пашиняна с Днем Независимости Армении
- 16:17 В РАУ открылся центр генной инженерии, редактирования генома и секвенирования 3-го поколения
- 16:06 Губернатор Гегаркуника вручил участникам последней Арцахской войны государственные награды
- 16:01 Капитально отремонтирован участок улицы Нарекаци города Мартуни
- 15:47 Число бенефициаров Фонда страхования военнослужащих увеличилось еще на 47
- 15:23 В результате крушения Ан-26 под Хабаровском никто не выжил
- 15:19 Избран XXI Католикос Великого Дома Киликийского Армянской католической церкви
- 14:59 Урегулирование карабахского конфликта должно состояться под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ
- 14:50 Президент Ирана Ибрагим Раиси пригласил президента Турции в Иран
- 14:26 Премьер Грузии продолжает встречи в рамках ГА ООН
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Просмотрели 1349 раз Известна программа мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Армении