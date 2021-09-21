Америка закончила эпоху бесконечных войн. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане, и мы открываем новую эру неустанной дипломатии", — добавил американский лидер.

В речи, которая стала первой для Байдена с трибуны ООН на посту президента, он подчеркнул, что использование военной силы должно стать не первым, а последним инструментом "и не должно быть ответом на любую проблему в мире".

"Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима", — добавил американский лидер.

По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и разделению мира на блоки и готов сотрудничать с любой страной для решения существующих проблем.

Говоря о выходе США из иранской ядерной сделки во времена администрации Дональда Трампа, Байден подчеркнул, что Америка сохраняет приверженность тому, чтобы "не допустить" обладания Тегераном ядерным оружием.

При этом, по его словам, Соединенные Штаты вместе с группой "Пять + один" (члены Совета Безопасности ООН плюс Германия) готовы дипломатическим путем работать над возвращением Ирана к соблюдению соглашения, если Исламская Республика "будет действовать так же".

Кроме того, Америка дипломатическим путем будет добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, добавил президент.

В своей речи Байден упомянул, что США сохраняют за собой право "решительно отвечать" на кибератаки, которые угрожают гражданам страны и интересам союзников.

Кроме того, он призвал мировое сообщество "встать на защиту прав представителей LGBTQI, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня, или Камерун, или другая точка мира".

Свое выступление американский президент завершил воззванием к мировым лидерам справиться с вызовами современности, построить лучшее будущее и сохранить планету.

"Ничто из этого не является неизбежностью — это выбор. И я скажу вам, что об этом думает Америка. Мы выбираем лучшее будущее. У всех нас, у меня и у вас, есть желание и возможности, чтобы сделать его лучше. Леди и джентльмены, мы больше не можем позволить себе терять время!" — заключил Байден.