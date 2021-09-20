По случаю Дня независимости Армении прозвучит Патриаршая проповедь

По случаю Дня Независимости Республики Армения в епархиальных церквях Первопрестольного Святого Эчмиадзина состоится служба и прозвучит Патриарший завет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил руководитель информационной системы Первопрестольной Ваграм Меликян.

«Служба под председательством Его Святейшества Верховного Патриарха, Католикоса всех армян Гарегина II и Патриаршая проповедь состоятся в монастыре Святой Гаяне», - сказал первосвященник Ваграм Меликян, добавив, что церемония состоится 21 сентября в 10:30 часов.