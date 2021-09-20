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По случаю Дня независимости Армении прозвучит Патриаршая проповедь

По случаю Дня независимости Армении прозвучит Патриаршая проповедь

По случаю Дня Независимости Республики Армения в епархиальных церквях Первопрестольного Святого Эчмиадзина состоится служба  и прозвучит Патриарший  завет.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил руководитель информационной системы Первопрестольной Ваграм Меликян. 

«Служба под председательством Его Святейшества Верховного Патриарха, Католикоса всех армян Гарегина II и Патриаршая  проповедь состоятся в монастыре Святой Гаяне», - сказал первосвященник Ваграм Меликян, добавив, что церемония состоится 21 сентября в 10:30 часов.


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