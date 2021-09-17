Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана

Армения в Международный суд ООН (ICJ) подала иск против Азербайджана. Он подан за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Международный суд ООН.

Согласно сообщению суда, Армения заявила, что на протяжении десятилетий Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации, и в результате проводимой государством политики арменофобии армяне подвергались не только системной дискриминации, но и массовым убийствам, пыткам и другим унижениям.

Было отмечено, что эта практика вновь вышла на первый план в сентябре 2020 года, во время агрессии Азербайджана против Республики Арцах и Армении. В ходе вооруженного конфликта Азербайджан не раз допускал грубые нарушения Конвенции.

Армения также заявила, что даже после окончания боевых действий и прекращения огня, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает убивать, пытать и унижать армянских военнопленных, заложников и других задержанных лиц.

«За нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Армения требует от суда привлечь Азербайджан к ответственности, предотвратить будущие вредительства, компенсировать уже нанесенные», - говорится в сообщении.

Армения также обратилась в суд с просьбой в связи с чрезвычайной срочностью реагирования ввести промежуточные действия.