Москва довела свою позицию до Баку в связи с азербайджано-турецкими учениями в Лачине: Захарова

Россия довела свою позицию до Баку в связи с азербайджано-турецкими учениями в Лачине. Как сообщает Арменпресс, об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сказала на очередном брифинге, отвечая на вопрос корреспондента Общественной телекомпании Армении о совместных учениях Азербайджана и Турции в Лачинском районе Арцаха, которые стартовали 6 сентября и проводятся с боевой стрельбой.

“Как к этим провокационным учениям относится Москва, совместные турецко-азербайджанские учения в Лачинском районе не препятствуют ли усилиям по утверждению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе?” - спросила журналистка.

“Российская позиция на этот счет была доведена до официального Баку. С учетом того, что она была с пониманием воспринята азербайджанскими партнерами, я, честно говоря, считаю возможным воздержаться от публичных комментариев. Мы находимся с азербайджанскими партнерами в контакте”, - заявила Захарова.

Совместные военные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции стартовали 6 сентября в Лачинском районе. По заявлению министерства обороны Азербайджана, их цель - «улучшить сотрудничество азербайджано-турецких военных во время боевых действий, а также развить способность командиров и руководства подразделениями принимать военные решения».

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в этой связи заявил, что проведение турецко-азербайджанских военных учений в окрестностях границ Армении и Арцаха и вблизи Лачинского коридора Ереван расценивает как действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации, которое не соответствует духу трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и подрывает усилия по установлению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе.