Председатель НС Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Нидерландов 

Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян 16 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Нидерландов в Армении Н.Схермерса, который является первым резидентом этой страны в Армении.

Председатель НС, приветствуя гостя, отметил, что в рамках недавней V Всемирной конференции глав парламентов провел продуктивную встречу с Председателем Сената Королевства Нидерландов Яном Энтони Брёйном и пригласил его с официальным визитом в Армению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, представив некоторые детали встречи, А.Симонян поблагодарил Нидерланды за их позицию в отношении нашего региона и содействие демократическим приоритетам Армении.

Спикер НС затронул круг вопросов, по которым Армения ожидает политической поддержки со стороны своих партнеров. Это установление мира в нашем регионе, скорейшая репатриация армянских военнопленных и гражданских лиц, эффективное выполнение соглашения о расширенном партнерстве. Он подчеркнул деструктивную позицию азербайджанских делегаций на различных парламентских ассамблеях, отметив, что их риторика не направлена на установление мира в регионе.

Поблагодарив за прием, посол подтвердил готовность содействовать деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регионе.

Стороны коснулись необходимости разработки дорожной карты, способствующей развитию межпарламентских связей и дальнейшему углублению сотрудничества.