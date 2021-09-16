В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 вновь произошло у села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Толчки были зафиксированы в 14:19 по местному времени,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik․

Село Самеба на юге Грузии стало в последнее время активной сейсмической зоной.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.