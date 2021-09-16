Лучшие вина Армении в одном месте: 2 октября в Арени состоится Фестиваль вина

Фестиваль вина Арени состоится 2 октября в селе Арени Вайоцдзорской области. Количество посетителей фестиваля, занимающего видное место на рынке событийного туризма Армении, уже превысило 37 000 человек, большая часть из которых - иностранные туристы. Благодаря ежегодному проведению фестиваля, он уже известен как признанный фестиваль вина для населения Армении, а также для туристических организаций и гостей из-за рубежа.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» руководитель проектов Фонда «Арени Фестиваль» Ани Мавян отметила, что теперь фестиваль охватывает все село Арени, которое будет разделено на особые отдельные зоны.

«Производственные виноделы из Армении и Арцаха выступят отдельными павильонами, будут и производители домашнего вина. В фестивале участие примут и жители села Арени, а также других общин Вайоц Дзорской области. Будут и из соседних регионов», - сказала Ани Мавян.

Посетители смогут продегустировать 200 наименований вин. Также будут представлены традиционные блюда, сладости, урожай и товары региона Вайоц Дзор. В павильонах сыроделов будет представлен широкий ассортимент сыров.

Ремесленники и художники из окрестных общин Арени будут продавать свои сувениры. Ани Мавян отметила, что количество участников и посетителей в день мероприятия бывает настолько велико, что возникают и проблемы с ночевкой.

«Посредством этого фестиваля мы развиваем и внутренний туризм. Многие люди приезжают в Вайоц Дзор на фестиваль, открывают для себя что-то новое, узнают интересные места. Кроме того, решаются бизнес-задачи, фестиваль - хорошая возможность как с точки зрения продаж, так и с точки зрения маркетинговых продвижений», - представила Ани Мавян.