Жители общины Гегамасар перекрыли дорогу Сотк-Варденис: они против укрупнения общин

Жители общины Гегамасар Гегаркуникской области перекрыли дорогу Сотк-Варденис, они против укрупнения общин.

Как сообщает «Арменпресс», митингующие также требуют решить вопрос безопасности границы, уверяя, что расширение приграничных населенных пунктов будет опаснее.

«Мы живем среди турок, требуем, чтобы безопасность границы была обеспечена нормальным образом. Мы уже боимся отправлять детей в школу, спим в одежде. С расширением общины ни турки не отступят, ни позиции не укрепятся. Детям часто приходится слышать выстрелы, они говорят об этом», - возмущаются жители общины.

Они жалуются, что противник ворует их животных, из-за близости к границе не убрана большая часть скошенного сена.

Обращаясь к одному из полицейских, глава общины Гегамасар Акоп Аветян отметил, что люди требуют решения вопроса в течение нескольких дней.

«Я обратился к министру территориального управления и инфраструктуры Гнелу Саносяну, но не получил никакого ответа. Они должны учесть, что все 18 сел нашей общины являются пограничными, здесь все защищают свою Родину. Необходимо учитывать мнение этих людей», - сказал Акоп Аветян, добавив, что, тем не менее, он призвал жителей не прибегать к таким мерам, но их голоса должны быть услышаны.

Полиция призвала жителей открыть дорогу, после чего была применена сила.