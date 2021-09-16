Кабул разделил страны-члены ШОС: в афганском вопросе они придерживаются разных точек мнений

В Душанбе 17-18 сентября под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона пройдут саммиты лидеров Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Они обсудят ситуацию в Афганистане. Члены ШОС по-разному смотрят на события в этой стране. Президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отказались от поездки в Душанбе. Они примут участие в онлайн-встрече, чтобы, по мнению экспертов, не создавать конфликта, так как у них по Афганистану противоположные позиции. Президент России Владимир Путин также будет работать в сети. В таких условиях вряд ли удастся достичь договоренности по афганскому вопросу.

ШОС свое 20-летие отметит включением в свои ряды десятой страны - Ирана. Тегеран еще в 2005 году присоединился к блоку в качестве наблюдателя. В 2008 году подал заявку на получение статуса постоянного членства. Однако из-за международных санкций Иран не мог быть принят в организацию. Такая возможность появилась в 2015 году, когда Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу. Но затем присоединение было заблокировано Таджикистаном, который обвинил Иран в поддержке Партии исламского возрождения Таджикистана и в косвенном участии в террористических актах. Сегодня отношения между двумя странами нормализовались, и новый президент Ирана Ибрагим Раиси совершит в Душанбе свой первый официальный визит.

«Вступление в ШОС даст Ирану дополнительные дипломатические аргументы во всем комплексе отношений с Западом. В частности, в переговорах по ядерной программе и снятии санкций. Последнее особенно важно, поскольку санкции тормозят развитие страны. Членство в ШОС позволит надеяться на скорейшее решение вопроса. Кроме того, организация будет обеспечивать экономическое сотрудничество со странами-членами альянса. И даже, возможно, что Тегеран попытается продвигать и свои не экономические инициативы», - рассказал «Независимой газете» Александр Князев, эксперт по Центральной Азии и Ближнему Востоку.

Посол России в Иране Леван Джагарян заявил РИА Новости, что Москва поддерживает заявку Тегерана о членстве в ШОС. «У нас близкие позиции по ряду международных и региональных вопросов», - сказал Леван Джагарян.

По словам Князева, за 20 лет своего существования ШОС стала удобной площадкой для диалога, обсуждения различных вопросов. Решения, принятые при этом, не являются строго обязательными для его участников.

Иран является важным региональным игроком и может повлиять на общие решения относительно Кабула. Подход Тегерана совпадает с подходом Москвы, о даже жестче. Российскую сторону не устраивают действия талибов по формированию переходного правительства. Но если Москва всего лишь следит за событиями, Тегеран не уклоняется от резких заявлений. Поэтому он может повлиять и на позицию стран-участниц ШОС.

Разница в позициях Китая и Индии заключается в том, что первый готова сотрудничать с новым правительством Кабула, а вторая категорически против этого. Кстати, нет единства в этом вопросе и среди остальных членов организации. Позицию Пекина разделяют Исламабад, Ташкент и Нур-Султан, а Нью-Дели - Душанбе.

«Позицию Таджикистана может использовать Москва, если возникнет ситуация, когда перспективы сотрудничества с талибами будут исчерпаны за столом переговоров, не говоря уже о признании, и возникнет необходимость поддержать антиталибское сопротивление», - сказал Князев. По его словам, сами талибы подчеркнули, что это временное правительство, которое скоро будет сформировано, и сейчас идет борьба внутри самого «Талибана».

Тот факт, что президент России Владимир Путин решил присутствовать на саммитах ШОС и ОДКБ в режиме онлайн и в качестве контактного лица не должен подвергать опасности своих коллег, вряд ли повлияет на ситуацию в целом и на принимаемые там решения. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент абсолютно здоров». Отвечая на вопрос, прошел ли президент тест ПЦР и показал ли тот отрицательный результат, Песков ответил: «Конечно».

На саммитах ШОС и ОДКБ планируется утвердить план обеспечения войск коалиции новыми видами вооружения, а также организовать совместную боевую подготовку, разведку и учения.

Судя по официальным сообщениям, в Душанбе будут обсуждаться и другие вопросы обороны, а также гуманитарные и военно-экономические вопросы, связанные с «известными событиями в Центральной Азии». По словам вице-премьера России Юрия Борисова, на саммите ОДКБ лидеры государств-членов ОДКБ «подпишут соглашение об оснащении сил быстрого реагирования современным вооружением и военной техникой», а также о ряде мер по защите от возможных угроз из Афганистана. Напомним, что органы ОДКБ решение о создании коллективных сил быстрого реагирования приняли в 2009 году. Предполагается, что «для отражения военной агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» могут быть использованы вооруженные силы в 20 000 человек.

Все это сейчас, в связи с ситуацией, сложившейся на границе с Афганистаном после прихода к власти террористического движения «Талибан», стало довольно актуально. Предстоящие саммиты ШОС и ОДКБ будут посвящены и тому факту, что Узбекистан приостановил свое участие в ОДКБ, а Туркменистан, который также граничит с Афганистаном, в целом является нейтральной страной. И армии этих стран для надежной защиты южных рубежей СНГ нуждаются в модернизации...

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН