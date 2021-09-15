Должна быть проведена демаркация и делимитация границ: Пашинян

Для осуществления демаркации и делимитации границ изучается и должна быть изучена нормативно-правовая база периода обретения независимости советских республик, и другие документы. Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян

На вопрос депутата Артура Хачатряна, почему процесс демаркации не был начат, предположим, 15 октября 2018 года, когда положение Армении была намного лучше, Пашинян ответил, напомнив, что в ходе обсуждения программы правительства и до этого власти Армении говорили о готовности начать процесс демаркации, делимитации границ с Азербайджаном, а также создании для этого необходимых условий. «Мы также выразили готовность, в том числе в ответ на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, возобновить мирный процесс с Азербайджаном», - сказал он.

Премьер-министр сообщил, что в указанный депутатом период проходил переговорный процесс. «И когда мы знакомимся с содержанием этого переговорного процесса, мы видим, что в содержании этих переговоров была определенная логика, и эта логика неизбежно привела бы к этому», - сказал он.

По словам Пашиняна, изучается нормативно-правовая база, сложившаяся при создании и становлении СНГ и обретения независимости союзных республик. «Есть много фактов, которые требуют дополнительного анализа и сопоставления. Мы продолжим следовать стратегии, принятой в программе правительства. Да, мы считаем, что должна быть проведена демаркация и делимитация границ. И в этом контексте будет очень хорошо и полезно, если мы в общении с нашими гражданами будем правильно представлять реалии, возможности и риски. И наше правительство пойдет по этому пути», - заверил Пашинян.