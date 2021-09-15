Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
В Европейском союзе считают, что на границе с Белоруссией происходит "гибридная атака", заявила депутатам Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Речь идет о гибридной атаке со стороны Белоруссии, мы продолжим проявлять солидарность с приграничными государствами. Люди не должны быть пешками в политике, как это происходит на границе с Белоруссией", - сказала она.
Фон дер Ляйен также призвала ускорить принятие в Евросоюзе пакта о миграции, с предложением которого ранее выступила Еврокомиссия,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Необходимо ускорить работу по выработке миграционного пакта ЕС. Необходимо управлять миграционными процессами. Вопрос очень противоречивый, но компромисс возможен", - указала глава ЕК.
Она добавила, что "европейцы выступают против нелегальной миграции, но многие полагают, что миграция стимулирует экономический рост. Также ЕС не может отказаться от своих гуманитарных обязательств".
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