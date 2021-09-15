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В Армении подтверждено 756 случаев заражения Covid-19

В Армении подтверждено 756 случаев заражения Covid-19

По состоянию на 11:00 15 сентября в Армении всего подтверждено 250 559 случаев заражения COVID-19, 233 910 из которых вылечились, есть 5 056 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, добавив, что на данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 412 пациентов. Всего проведено 1 627 538 тестов.

За последние сутки проведено5 622 теста, подтверждено 756 новых случаев заражения COVID-19, 389 заболевших вылечились, есть 22 летальных исхода».

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 181.
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