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Стартует групповой этап Лиги чемпионов

Стартует групповой этап Лиги чемпионов

Стартуют матчи группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает «Арменпресс», в первый день группового этапа сразятся клубы групп E, F, G, H

В группе E будут соревноваться «Динамо» - «Бенфика» и «Барселона» - «Бавария».

В группе F  сыграют «Янг Бойс» и «Манчестер Юнайтед», а также «Вильярреал» и «Аталанта».

В первом туре группы G состоятся матчи «Селия» - «Зальцбург» и «Лилль» - «Вольфсбург».

В группе H сыграют пары «Мальме» - «Ювентус» и «Челси» - «Зенит».

Основная часть матчей начинается в 23:00 по ереванскому времени. 


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