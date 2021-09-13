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В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму

В Эквадоре беспилотники атаковали тюрьму

Тюрьма в провинции Гуаяс на западе Эквадора подверглась нападению с беспилотников. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается в Twitter Службы по работе с лицами, лишенными свободы, и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI).

"Сегодня утром региональный центр в провинции Гуаяс... был атакован с дронов... Произошло три взрыва, поврежден потолок центра. Атака могла быть направлена против главарей банд", - информирует служба.

SNAI подчеркивает в публикации, что "ситуация серьезная", речь идет о "войне" между преступными картелями. Служба пока не сообщала о жертвах и пострадавших.

Как пишет издание Universo, взрывы были слышны в близлежащих населенных пунктах, жители которых рассказали, что у них в домах тряслись стекла в окнах.


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