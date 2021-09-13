В Армению прибудет глава МИД Словакии Иван Корчок
12:29, 13 Сентябрь, 2021
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок 13 сентября с официальным визитом посетит Республику Армения. Как передает «Арменпресс», МИД Армении сообщает, что встреча министров иностранных дел Армении и Словакии состоится 14 сентября в МИД РА.
В рамках официального визита запланированы встречи с президентом Республики Армения, премьер-министром Республики Армения и спикером Национального собрания Республики Армения.
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