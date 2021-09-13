В финале Открытого чемпионата США Джокович проиграл Медведеву

Победителем Открытого чемпионата США, одного из четырех теннисных турниров года Большого шлема, этом года стал россиянин Даниил Медведев.

Как сообщает «Арменпресс», в финале мужского одиночного турнира в Нью-Йорке соревновались россиянин Даниил Медведев и первая ракетка мира Новак Джокович. В матче, который длился 2 часа 16 минут, Медведев обыграл соперника со счетом в 3-х сетах: 6:4, 6:4, 6:4.

Даниил Медведев впервые в своей карьере стал победителем турнира Большого шлема!