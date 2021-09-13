«Рома» в Серии А одержала третью победу подряд

В третьем туре чемпионата Италии по футболу «Рома» в Серии А встретилась с «Сассуоло».

Как сообщает «Арменпресс», «Рома» на стадионе «Олимпийский» в Риме обыграла соперника со счетом 2:1. В столичном клубе отличились Бриан Кристанте и Эль-Шаарави. Престижный мяч «Сассуоло» забил Филип Джуричич.

Генрих Мхитарян игрок сборной Армении по футболу был в стартовом составе «Ромы», но был заменен на 70-й минуте.

«Рома» в настоящее время возглавляет турнирную таблицу Серии А. Команда имеет 9 очков.