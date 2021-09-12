Иран заявил, что восстановит доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах

Тегеран восстановит доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к камерам на ядерных объектах в Иране. Об этом сообщил в воскресенье глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Согласовано, что техническая группа [МАГАТЭ] прибудет в Иран, чтобы провести необходимые работы с камерами", - отметил он. "Мы договорились, что генеральный директор МАГАТЭ в ближайшее время посетит Тегеран и проведет переговоры с властями", - добавил Эслами.

По его словам, "Тегеран придает особое значение укреплению доверия <...> между Ираном и МАГАТЭ". "У нас были конструктивные переговоры, и проблемы между нами носят только технический характер", - добавил он.

В конце мая МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о продлении на три месяца временной договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой завершился 23 мая, но затем был продлен до 24 июня. Первоначальная договоренность была согласована 23 февраля после вступления в силу нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате агентство лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране.