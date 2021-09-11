Въезд и выезд через иранский контрольно-пропускной пункт Мехран запрещен

Губернатор западной иранской провинции Илам объявил, что пассажирам будет запрещен въезд-выезд из Ирана через международный контрольно-пропускной пункт Мехран в этой провинции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Мехран закрыт из-за коронавируса, гражданин не может выехать из страны и поехать Ирак для участия в ритуалах Арбаина.

Контрольно-пропускной пункт Мехран в иранской провинции Илам расположен в 230 км от Багдада, и это ближайший к иракской столице приграничный город Ирана и использовался как наземный маршрут для паломников, которые хотели бы посетить Арбаин. Из-за эпидемии паломники не могут отправиться в священные города Ирака для проведения церемонии Арбаин.