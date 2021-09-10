Россия отменила ограничения на ввоз помидоров и перца из Турции
Россельхознадзор сообщает, что Россия отменила ограничения на ввоз помидоров и перца из турецких провинций Анталья и Измир.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Haberler. В соонщении говорится, что ограничения перестают действовать с 10 сентября.
Ограничения на ввоз помидоров и перца из Антальи и Измира действовали в РФ с декабря 2020 года.
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