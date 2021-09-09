Иран и мир: в Ереване открылась выставка персидских литографических надписей

Выставка «Иранские литографические надписи в мире» включает десять фотографий, на которых показаны различные культурные памятники с персидскими литографиями в Танзании, Германии, Турции, России, Афганистане, Таджикистане, Пакистане, Индии, Китае и в Арцахе в Шуши.

Как сообщает «Арменпресс», торжественная церемония открытия выставки состоялась 9 сентября в Матенадаране. Автор фотографий - Мортеза Резванфари, проректор исследовательского отдела Академии культурного наследия Исламской Республики Иран. Он присутствовал на мероприятии и любезно рассказал о программе «Иранские литографические надписи в мире».

Мортеза Резванфари подчеркнул, что для него большая честь находиться в Армении. По его словам, в Иране армян не отличают от иранцев, общение с армянами они считают честью, так как армянская община Ирана очень талантлива, имеет культурный стержень и является носителем цивилизации.

Касаясь своего исследования, Мортеза Резванфари сказал, что представлена лишь небольшая часть фотографий. «За десять лет я побывал во всех странах от Китая до Африки, во всей Восточной Европе, я пытался найти все архитектурные сооружения с персидскими надписями, я их профессионально изучил и перевел. Я намерен иранскую культуру представить миру в виде атласа, чтобы предпринять шаги для развития диалога между этими культурами», - подчеркнул он.

Говоря о содержании надписей, Мортеза Резванфари напомнил, что ислам в мечетях и в святилищах запрещает изображение божественных образов в виде скульптур и в других формах, поэтому там появились литографические надписи. Литография считается священным искусством, так как она представляет слово Аллаха.

«Были и бани и другие заведения с надписями на стенах, со временем они исчезли, но в гробницах благочестивых лидеров ислама и, особенно в мечетях, литографии бережно сохранились. В основном мы добывали материал с этих памятников», - рассказал специалист.

Мортеза Резванфари в сотрудничестве с посольством Исламской Республики Иран в Армении и с Министерством образования и науки Республики Армения намерен и Армению включить в свою программу.

«Мне окажут поддержку, чтобы я смог ознакомиться с различными памятниками, расположенными на территории Еревана и в областях. В мечетях, даже в ереванских музеях есть мемориальные доски с надписями, а также на гробницах сохранились официальные надписи. Персидский язык был очень популярен в этом регионе. Область изучения довольно обширна. Надеюсь, что удастся лучше ознакомиться с многослойными памятниками», - заключил гость.

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури подчеркнул, что армяно-иранские связи очень глубоки. По его словам, организация подобных мероприятий способствует уделению большего внимания культурному и цивилизационному наследию, популяризация которого будет способствовать установлению диалога, мира и безопасности между народами.

«Иран и Армения, имеющие историческое и культурное прошлое, могут быть в авангарде и возглавить развитие таких отношений во всех странах», - сказал посол.

Сейед Хосейн Табатабай, советник по культуре Культурного центра посольства Ирана в Армении, подчеркнул, что презентация программы была организована в рамках выставки 9 сентября, но в ближайшем будущем в сотрудничестве с другим учреждением они планируют показать все тридцать фотографий.

Мероприятие состоялось благодаря сотрудничеству Культурного центра посольства Исламской Республики Иран в Армении и Матенадарана имени Месропа Маштоца.

Анжела Амбарцумян