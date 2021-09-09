Авиакомпания «Армения» в прошлом году осуществила 536 эвакуационных рейсов

В мае-декабре 2020 года в связи с закрытием воздушных границ авиакомпания «Армения» в условиях COVID-19 осуществила 536 эвакуационных рейсов, в результате чего около 38 000 граждан РА были эвакуированы из разных стран и доставлены в Армению.

Заместитель директора авиакомпании «Армения», директор по коммерческой части Геворг Хачатрян на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» подчеркнул, что за этот период авиакомпания использовала почти 10% своих ресурсов.

«15 марта 2020 года воздушное пространство Республики Армения в связи с пандемией COVID-19 было закрыто. Почти на 2-3 месяца «Армения», как и многие другие авиакомпании мира, прекратила свою деятельность, не летала. Начиная с мая того же года авиакомпания «Армения» постепенно начала возобновлять полеты. В то время мы использовали почти 10% наших общих ресурсов. С мая по декабрь 2020 года мы осуществили около 536 эвакуационных рейсов. То есть мы перевозили в Армению наших граждан, которые в то время находились в зарубежных странах. Всего в Армению было перевезено 38 000 граждан», - сказал Геворг Хачатрян.

Он сообщил, что основными направлениями эвакуационных рейсов были города России: Москва, Воронеж, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, а также Лион во Франции и Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах.