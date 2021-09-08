Спикер НС Армении выступил на V Всемирной конференции глав парламентов

Председатель НС Армении Ален Симонян в ходе проходящей в Вене V Всемирной конференции глав парламентов выступил с речью на тему «Парламенты и глобальное правление: незавершенная повестка дня». В своем выступлении председатель НС отметил, что, несмотря на обусловленные эпидемией ограничения Национальное Собрание Армении продолжило свою нормальную деятельность.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян подчеркнул, что, несмотря на призыв генерального секретаря ООН положить прекратить все конфликтам во время пандемии, в прошлом году Армении и Нагорному Карабаху пришлось столкнуться с серьезными вызовами, вызванными военной агрессией.

Ален Симонян обратил внимание присутствующих на то, что международные парламентские организации стали важной площадкой, в рамках которых парламентарии могут более деятельно принимать участие в международных отношениях.

Более того, для обеспечения глобального управления необходима поддержка не только государств, но и неправительственных организаций.