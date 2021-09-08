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Никол Пашинян встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили

Никол Пашинян встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили

Находящийся с официальным визитом в Грузии премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.  

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сообщила, что собеседники подчеркнули важность дальнейшего развития многовековых армяно-грузинских отношений и выразили уверенность, что после сегодняшнего визита премьер-министра сотрудничество между двумя братскими странами получит новый импульс.


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