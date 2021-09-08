Премьер-министр Грузии уверен, что вызовы Арцахской войны могут стать для Армении новой возможностью

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили победу премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна на внеочередных выборах в Национальное собрание Республики Армения считает началом новой эры для армянского народа.

Как сообщает «Арменпресс», Гарибашвили еще раз поздравил своего армянского коллегу с победой на выборах и сказал, что уже ознакомился с видением Пашиняна.

«Я ознакомился с новым видением господина премьер-министра, которое связано только с развитием и благополучием его страны и армянского народа. Конечно, Арцахская война была трудным испытанием для нашего региона, но теперь я верю, что эти вызовы превратятся в новые возможности, которые Армении и армянскому народу принесут процветание», - сказал Гарибашвили.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках официального визита в Грузию 8 сентября встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.