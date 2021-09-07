В рамках 5-й Всемирной конференции глав парламентов спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян 7 сентября встретился со спикером парламента Грузии Кахой Кучавой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в ходе встречи Ален Симонян отметил, что Армения придает большое значение устойчивому развитию дружественных отношений с Грузией и углублению многопланового сотрудничества, добавив, что основанное на армяно-грузинском взаимном доверии сотрудничество является важным фактором безопасности, мира и устойчивого развития региона. Ален Симонян сообщил своему коллеге, что придает большое значение тесному сотрудничеству между законодательными органами двух стран, и в ближайшее время в парламенте Армении будет сформирована группа армяно-грузинской дружбы, которая будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, Ален Симонян поблагодарил за все усилия, приложенные Грузией в этом процессе. Грузинский коллега Каха Кучава еще раз поздравил Алена Симоняна с избранием на пост спикера НС, напомнив, что он также является новоизбранным спикером парламента, посчитав это хорошей возможностью придать новый импульс двустороннему сотрудничеству. Председатель НС Грузии с удовлетворением коснулся деятельности групп дружбы в парламентах двух стран в период предыдущего созыва и выразил уверенность в более эффективном сотрудничестве.

Достигнута договоренность об активизации работы профильных комиссий. Присутствующий на встрече председатель комиссии по иностранным делам парламента Грузии выразил готовность разработать со своим армянским коллегой совместные программы сотрудничества. Стороны также подчеркнули необходимость реализации ряда инициатив, направленных на региональную безопасность и стабильность.

Председатель НС Армении Ален Симонян коснулся строительства стратегически важного «Моста дружбы», выразив уверенность, что это будет наилучшим образом способствовать углублению сотрудничества соседних государств, развитию товарооборота, инфраструктуры и туризма. Он отметил, что эта программа, финансируемая Европейским банком реконструкции и развития, правительствами Армении и Грузии, может стать символом многовековой армяно-грузинской дружбы.