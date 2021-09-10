“Ереванский бестселлер”: лидирует “Созвездие Девы”: армянская литература, август, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за август.

На первой горизонтали - сборник стихов Самвела Севады “Созвездие Девы”. В сборник включены 190 стихотворений автора, 7 рисунков и 36 живописных работ. Это стихи разных поэтических периодов, в которых проглядываются эмоции и мысли автора.

На втором месте «Одинокий» Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На третьем месте «Фортепиано» Агавни Григорян. Мелодия этого сборника рассказов Григоряна скользит по разным клавишам жизни, осязаемым или воображаемым, заставляя читателя услышать сладость детства, боль эмиграции, а иногда и вибрации параллельных миров.

“Красный” Овика Афьяна на четвертом месте. Война меняет все. Даже любимые цвета художников или любимые движения танцоров. Неизменными остаются только люди, которые находятся в состоянии войны или ищут мира, с каждым днем все больше и больше отдаляясь от него. Это история войн разных времен, мечтаний и страданий, история о людях, которые любят или борются с самим собой, в своем доме, в своем городе, на границе своей страны. И эта любовь и борьба никогда не заканчиваются.

На пятом месте “Баку” Ваана Тотовенца. В романе Левон, единственный сын Марты и Вираба, супружеской пары, борющейся с нищетой, - невинная мишень капиталистического мира. Он воодушевлен высокими идеями, он становится залогом победы и символом всей трехтомной книги. Прообразом Левона был сын Ваана Тововенца.

На шестом месте повесть Егише Чаренца “Из исправительного дома Еревана”. В бурной, полной противоречий жизни Чаренца запомнился вечер 5 сентября 1926 года, когда он из-за покушения на Марианну Айвазян оказался в исправительном доме Еревана. «Я был влюблен, хотел жениться на ней, сделал предложение, она отказала, и я захотел убить ее, я совершил покушение…”, - признался поэт на допросе.

Этот автобиографическая история повествует о заключения Чаренца в тюрьме. Исправительный дом Еревана являл собою поразительный мир советских заключенных. Писатель описывает отношения, складывающиеся там, психологию, личную жизнь и даже любовные связи заключенных.

На седьмом месте книга Мгера Исраеляна «Одинокая и единственная планета». Рассказы этого сборника Исраеляна о человеке. Просто человеке, который рождается и умирает, который смеется и плачет, который вкушает горечь войны и наслаждается радостью мира. Армения - наша малая родина, жаждущая любви, планета Земля - большая родина. Человечество объединяет мечта жить мирно и осмысленно. Жить на той единственной, которая вращается и еще долго будет вращаться.

«Ано» Ануш Саргсян находится на восьмом месте. Рассказы сборника Ануш Саргсян «Ано» и одноименной повести - это художественные восприятие и анализ жизни самым эмоциональным и психологическим образом. Автор создает запоминающихся и ярких персонажей, которые, несмотря на жизненные трудности, стремятся побеждать. Главные герои - женщины, принадлежащие разным поколениям одной семьи, со своим чувством времени. Драмы жизни не делают из них героинь, но все они по-своему решают свои проблемы, находя свои героические пути.

«Сумасшедший» Раффи на девятом месте. Это издание знаменитого романа Раффи основано на основе текста из 12-томника произведений писателя. Составитель: Х. Самвелян. Сделаны лишь незначительные корректировки и исправления.

На десятом месте “Дневник крестокрада” Раффи. Эта книга также издана на основе текста из 12-томника произведений писателя. Составители: Х. Самвелян и Г. Гаспарян. Сделаны лишь незначительные корректировки и исправления.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).