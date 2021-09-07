Американская певица и актриса Бейонсе сочинила и записала песню "Be Alive" для предстоящей спортивной драмы Уилла Смита "Король Ричард". Как передает Арменпресс, об этом сообщает Los Angeles Times.

По информации издания, мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Теллурайд" (США) в начале этого месяца. Новая композиция Бейонсе, которая еще не издана, звучала во время финальных титров, что стало для всех приятным сюрпризом. Вместе с ней над треком работал музыкант Дарюс Скотт, более известный по псевдониму DIXSON.

В Los Angeles Times отмечают, что Бейонсе с большой вероятностью может претендовать на премию "Оскар" за этот трек (для звезды награда станет первой. — Прим. ред.) и даже исполнить его на церемонии награждения в 2022 году.

"Члены киноакадемии ни за что не откажутся от Бейонсе снова после фиаско с песней "Spirit" — громким гимном из фильма "Король Лев" (2019), которая по непонятным причинам на 92-й церемонии награждения премии "Оскар" не получила даже номинации", — напомнили в издании.