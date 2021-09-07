Газета «Айастани Анрапетутюн»: Устремления Баку по отношению к армянским территориям проблематичны

«Декларация о провозглашении НКР - в правовом плане неуязвимый документ. Разработавшие его ученые-юристы сделали подробные ссылки и на законодательство СССР, и на международные правовые акты, например, на Всеобщую декларацию прав человека и на другие важные конвенции. «Крайне важно констатировать, что Азербайджан восстановил свою независимость на основе Азербайджанской Демократической Республики, существовавшей в 1918 году. Тем самым мы признаем, что в 1918-1920 гг. в Османской империи были осуществлены массовые погромы. Существующее искусственное государство, правопреемником которого провозгласил себя сегодняшний Азербайджан, исключило наследие Советского Азербайджана, существовавшее около 70 лет, в то время как в настоящее время оно предъявляет претензии к территориям Советского Азербайджана, которые Азербайджану были выданы незаконно», - отметил в беседе с газетой «Айастани Анрапетутюн» главный редактор издания «Научный Арцах», кандидат юридических наук, доцент Аветик Арутюнян».

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