От Covid-19 в Армении по сей день сделано 303 325 вакцинаций
16:16, 6 Сентябрь, 2021
Министерство здравоохранения Армении представило количество проведенных вакцинаций от COVID-19 по состоянию на 5 сентября.
«Всего проведено 303 325 вакцинаций, из них первая доза - 195 290, вторая - 108 035», - передает «Арменпресс».
В ведомстве напоминают, что вакцинация «Коронаваком» (только 2-я доза), «АстраЗенекой», «Спутником-V», «Синофармoм» может проводиться лицам старше 18 лет, согласно заявке, на добровольной основе.
Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. В субботу и в воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен