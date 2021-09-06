От Covid-19 в Армении по сей день сделано 303 325 вакцинаций

Министерство здравоохранения Армении представило количество проведенных вакцинаций от COVID-19 по состоянию на 5 сентября.

«Всего проведено 303 325 вакцинаций, из них первая доза - 195 290, вторая - 108 035», - передает «Арменпресс».

В ведомстве напоминают, что вакцинация «Коронаваком» (только 2-я доза), «АстраЗенекой», «Спутником-V», «Синофармoм» может проводиться лицам старше 18 лет, согласно заявке, на добровольной основе.

Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. В субботу и в воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00.