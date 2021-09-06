По 23-й программе нейтрализации последствий Covid 1421 хозяйственников получили около 6 млрд драмов

Завершилось 23-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий Covid 19. Крайний срок подачи заявок был 31 августа 2021 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет по государственным доходам Армении.

«Целью мероприятия было содействие продолжению деятельности и сохранению рабочих мест в ситуации, создавшейся вследствие проблем из-за пандемии, возникших у хозяйствующих субъектов Республики Армения некоторых сфер, непосредственно связанных с туризмом.

КГД изучал показатели деятельности хозяйствующих субъектов, являющихся потенциальными бенефициарами мероприятия (количество рабочих мест, оборот реализации и т. д.), в результате чего 1 421 хозяйствующим субъектам было предоставлено содействие около 6 млрд. драмов», - говорится в сообщении КГД.