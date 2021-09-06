Армянский фонд «Круглый стол»  Всемирного совета церквей оказал содействие около 10 000 арцахцев

Армянский межцерковный благотворительный «Круглый стол» Всемирного совета церквей принял решение предоставить помощь нуждающимся семьям, которые вследствие 44-дневной войны были перемещены из Арцаха и нашли убежище в Арагацотнской, Армавирской, Араратской, Гегаркуникской, Котайкской, Лорийской, Тавушской, Ширакской областях и в Ереване.

«В период с октября 2020 года по март 2021 года бенефициарам благотворительной программы были предоставлены постельные принадлежности, тапочки, теплая одежда, обогреватели, санитарно-гигиенические принадлежности и пакеты питания», - как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте Армянского фонда «Круглый стол» Всемирного совета церквей.

Фонд «Круглый стол» также занимается развитием возможностей духовенства и социальных работников в направлении социально-психологической работы с семьями, пострадавшими во время Арцахской войны.

По программе на 2020-2021 гг. содействие получили около 10 000 арцахцев.

Общая сумма помощи, предоставленной Фондом по программе арцахцев, составила около 400 млн драмов.