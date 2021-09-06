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Армянский фонд «Круглый стол»  Всемирного совета церквей оказал содействие около 10 000 арцахцев

Армянский фонд «Круглый стол»  Всемирного совета церквей оказал содействие около 10 000 арцахцев

Армянский межцерковный благотворительный «Круглый стол» Всемирного совета церквей принял решение предоставить помощь нуждающимся семьям, которые вследствие 44-дневной войны были перемещены из Арцаха и нашли убежище в Арагацотнской, Армавирской, Араратской, Гегаркуникской, Котайкской, Лорийской, Тавушской, Ширакской областях и в Ереване.

«В период с октября 2020 года по март 2021 года бенефициарам благотворительной программы были предоставлены постельные принадлежности, тапочки, теплая одежда, обогреватели, санитарно-гигиенические принадлежности и пакеты питания», - как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте Армянского фонда «Круглый стол» Всемирного совета церквей.

Фонд «Круглый стол» также занимается развитием возможностей духовенства и социальных работников в направлении социально-психологической работы с семьями, пострадавшими во время Арцахской войны.

По программе на 2020-2021 гг. содействие получили около 10 000 арцахцев.

Общая сумма помощи, предоставленной Фондом по программе арцахцев, составила около 400 млн драмов.


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