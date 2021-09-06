Артур Казинян вновь выдвинут на пост заместителя председателя комиссии НС по вопросам обороны

Фракция «Айастан» Национального собрания на пост заместителя председателя постоянной комиссии НС РА по обороне и безопасности вновь выдвинула Артура Газиняна.

Как сообщает «Арменпресс», секретарь фракции Арцвик Минасян на заседании комиссии представил биографию Газиняна и сказал, что он является кандидатом, полностью соответствующим этой должности.

Ранее депутат фракции НС «Айастан» Артур Газинян не был избран заместителем председателя постоянной комиссии НС по обороне и безопасности. Депутаты фракции «Гражданский договор», члены этой комиссии, проголосовали против кандидатуры Казиняна, напомнив о сделанных им заявлениях. На заседании комиссии 3 депутата проголосовали за, против - 6.