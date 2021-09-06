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Артур Казинян вновь выдвинут на пост заместителя председателя комиссии НС по вопросам обороны

Артур Казинян вновь выдвинут на пост заместителя председателя комиссии НС по вопросам обороны

Фракция «Айастан» Национального собрания на пост заместителя председателя постоянной комиссии НС РА по обороне и безопасности вновь выдвинула Артура Газиняна.

Как сообщает «Арменпресс», секретарь фракции Арцвик Минасян на заседании комиссии представил биографию Газиняна и сказал, что он является кандидатом, полностью соответствующим этой должности.

Ранее депутат фракции НС «Айастан» Артур Газинян не был избран заместителем председателя постоянной комиссии НС по обороне и безопасности. Депутаты фракции «Гражданский договор», члены этой комиссии, проголосовали против кандидатуры Казиняна, напомнив о сделанных им  заявлениях. На заседании комиссии 3 депутата проголосовали за, против - 6.


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