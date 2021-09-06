Хикмет Гаджиев о дискуссиях по правовым механизмам мандата российских миротворцев в НКР

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, заявил, что пока продолжаются дискуссии по дополнительным правовым механизмам, связанным с мандатом российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как передает «Арменпресс», в интервью BBC Гаджиев отметил, что деятельность и действия российских миротворцев в Карабахе осуществляются в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, подписанным руководителями России, Армении и Азербайджана.

По словам Гаджиева, трехстороннее соглашение от 10 ноября установило «политическое, и в некоторой степени, правовое поле» для миротворческих сил.

«Что касается дополнительных соглашений по мандату миротворцев и дополнительных правовых механизмов, то между сторонами были первичные контакты по этому вопросу, и определенные дискуссии еще продолжаются», - сказал Гаджиев.