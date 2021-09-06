В Ванадзоре обнаружены 5 000-летние гробницы

В ходе строительных работ по модернизации системы водоснабжения Ванадзора на участке 2-ой улицы Хндзорут были обнаружены гробницы, которые при первоначальном осмотре были датированы 3-м тысячелетием д. н. э.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал главный архитектор Ванадзора Сурен Абовян.

Он подчеркнул, что работы, в установленном законом порядке, были прекращены, строители обратились в уполномоченный государственный орган. Археологическая группа на месте осмотрела находки.

«Эти маленькие находки также свидетельствуют о том, что Ванадзор еще 5 000 лет назад был заселен и имел высокую культуру», - отметил Сурен Абовян.