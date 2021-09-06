Серж Саргсян подал судебный иск против Хачатура Сукиасяна

Адвокат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Амрам Макинян подал судебный иск против депутата парламентской фракции «Гражданский договор» Хачатура Сукиасяна с требованием опровергнуть сведения, порочащие честь и репутацию Сержа Саргсяна.

Как сообщает «Арменпресс», Амрам Макинян отметил, что они требуют, чтобы Хачатур Сукиасян опроверг сведения, озвученные им с трибуны Национального собрания.

«Иск достаточно объемен, мы представили все обоснования, по которым убеждены, что суд удовлетворит наш иск и обязует Хачатура Сукиасяна опровергнуть эти сведения», - сказал Макинян.

Депутат парламентской фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян в своем выступлении заявил, что третий президент Армении Серж Саргсян «проиграл в казино более 100 миллионов долларов, хотя в середине 90-х приехал в Ереван в «обуви разных размеров».