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Серж Саргсян подал судебный иск против Хачатура Сукиасяна

Серж Саргсян подал судебный иск против Хачатура Сукиасяна

Адвокат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Амрам Макинян подал судебный иск против депутата парламентской фракции «Гражданский договор» Хачатура Сукиасяна с требованием опровергнуть сведения, порочащие честь и репутацию Сержа Саргсяна.

Как сообщает «Арменпресс», Амрам Макинян отметил, что они требуют, чтобы Хачатур Сукиасян опроверг сведения, озвученные им с трибуны Национального собрания.

«Иск достаточно объемен, мы представили все обоснования, по которым убеждены, что суд удовлетворит наш иск и обязует Хачатура Сукиасяна опровергнуть эти сведения», - сказал Макинян.

Депутат парламентской фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян в своем выступлении заявил, что третий президент Армении Серж Саргсян «проиграл в казино более 100 миллионов долларов, хотя в середине 90-х приехал в Ереван в «обуви разных размеров».


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