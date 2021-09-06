Юбилей Арно Бабаджаняна Дом Москвы отметил концертом «7 песен о Москве»

По инициативе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване прошел большой концерт, посвященный 100-летию композитора Арно Бабаджаняна. Вечер прошел в рамках мероприятий, посвященных 874-летию столицы России.

Как сообщает «Арменпресс», на концерте «7 песен о Москве» выступил Национальный филармонический оркестр Армении под управлением художественного руководителя, главного дирижера Эдуарда Топчяна.

Прозвучали произведения Арно Бабаджаняна, псвященные Москве, также и другие.

«Свою любовь к столице Арно Бабаджанян выразил во многих песнях, посвященных Москве. Они дошли до наших дней, и передаются следующим поколениям», - сказал Ваграм Карапетян, генеральный директор Дома Москвы.

Произведения композитора исполнили солисты Молодежной оперной программы Джулианна Григорян, Тигран Мелконян, Тигран Акопян, Белла Амарян, Навасард Акопян, Лусине Макарян, Артур Агаджанов и другие талантливые артисты. Специальным гостем концерта был российский певец и композитор Николай Рябуха.

Артур Агаджанов преподнес публике и своей любимой девушке трогательный сюрприз. После исполнения песни Бабаджаняна «Королева красоты» певец своей девушке сделал предложение, и она ответила «да».