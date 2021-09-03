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В МИД Арцаха установлена мемориальная доска погибшего в ходе войны Ерванду Гаджияну

В МИД Арцаха установлена мемориальная доска погибшего в ходе войны Ерванду Гаджияну

В министерстве иностранных дел Республики Арцах 3 сентября состоялось открытие памятной мемориальной доски начальнику Управления диаспоры МИД Ерванду Гаджияну, погибшему в ходе третьей Арцахской войны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в своем выступлении министр иностранных дел Давид Бабаян отметил, что Ерванда Гаджияна в Арцахе знают как истинного патриота, скромного человека, который  на высоком профессиональном уровне исполнял свои служебные обязанности,  жил заботами и проблемами Родины.

Министр пожелал стойкости и терпения родным и близким Ерванда Гаджияна и  отметил, что память о  патриотах Родины навсегда останется в сердцах соотечественников.


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