Мы не имеем права ошибаться в каком-либо вопросе всеармянской повестки дня: послание президента

2 сентября 1991 г. Арцах объявил о своей независимости. Мы отмечаем 30-летие этого знаменательного события в самый сложный период, в непростой ситуации, сложившейся после 44-дневной войны. «Арменпресс» передает послание президента Республики Армения Армена Саргсяна по случаю Дня независимости Арцаха.

«Еще раз хочу выразить глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в войне. Мы стоим перед всееармянским испытанием, которое вновь требует национального единства и консолидации. Вопросы обеспечения безопасности Арцаха и неприкосновенности населения, постоянная угроза новой войны со стороны Азербайджана, статус Арцаха, социально-экономические и гуманитарные вопросы являются приоритетными в национальной повестке дня. Их невозможно решить без существования экономически, политически сильной, развитой, конкурентоспособной Армении, без коренной трансформации отношений Родина-Диаспора и полного использования существующего потенциала, без полноценного сотрудничества с нашими международными партнерами».

Армен Саргсян подчеркнул, что в нашей истории Арцах и народ Арцаха для всего армянского мира всегда играли особую роль. Так обстоит дело сегодня, когда для нашего народа начался период, полный новых вызовов.

«Мы уже не имеем права ошибаться ни в одном вопросе всеармянской повестки дня», - подчеркнул президент.