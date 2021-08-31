ЕСПЧ вынес вердикты по искам Александра Арзуманяна и Сасуна Микаеляна

Европейский суд по правам человека огласил приговоры по искам бывшего министра иностранных дел Армении Александра Арзуманяна и председателя правления Союза добровольцев «Еркрапа» Сасуна Микаеляна против Республики Армения.

2 ноября 2009 года гражданин Республики Армения Александр Арзуманян подал иск против Республики Армения (номер: 63845/09) против Республики Армения по статье 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Дело касается осуждения истца за участие в протестах после спорных президентских выборов 19 февраля 2008 г. в соответствии со статьями 10, 11 и 14 Конвенции.

Александр Арзуманян выиграл иск против Армении в Европейском суде по правам человека, и правительство Армении должно выплатить ему 9000 евро из госбюджета в качестве компенсации морального ущерба и еще 2600 евро - за его расходы.

Александр Арзуманян был приговорен в 2009 году к 5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Он был досрочно освобожден в рамках амнистии.

Следующий иск касается осуждения Микаеляна за участие в мирных протестах после спорных президентских выборов 19 февраля 2008 года.

Европейский суд по правам человека постановил, что ответчик должен выплатить Сасуну Микаеляну 9 000 евро в качестве компенсации морального ущерба в течение трех месяцев, а также 3 800 евро для возмещения его расходов.

Сасун Микаелян был приговорен к 8 годам лишения свободы после событий 1 марта, признан виновным в организации массовых беспорядков.