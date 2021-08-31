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Сергей Лавров удовлетворен работой трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокировки

Сергей Лавров удовлетворен работой трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокировки

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров удовлетворен деятельностью рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, которая занимается разблокированием экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

"Мы надеемся, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций, конечно же, будет помогать не только экономическому подъему Закавказья, но и обеспечивать более надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона", - - как сообщает Арменпресс, заявил Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.


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