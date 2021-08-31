Сергей Лавров удовлетворен работой трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокировки

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров удовлетворен деятельностью рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, которая занимается разблокированием экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

"Мы надеемся, что деятельность этого механизма и разблокирование всех коммуникаций, конечно же, будет помогать не только экономическому подъему Закавказья, но и обеспечивать более надежные основы для политического урегулирования и процветания всего региона", - - как сообщает Арменпресс, заявил Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

