Талибы оценят техническое состояние аэропорта Кабула для возобновления полетов

Члены радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) проводят оценку и проверку технического состояния международного аэропорта Кабула, после того как страну покинули последние иностранные военные, отвечавшие за работу воздушной гавани. Как заявил телеканалу Al Jazeera во вторник представитель движения Забихулла Муджахид, талибы планируют вскоре возобновить прием и отправку самолетов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сейчас мы оперативно занимаемся налаживанием работы аэропорта. Проводится оценка и проверка технического состояния [воздушной гавани], в частности, для того, чтобы возобновить международное и внутреннее авиасообщение", - сказал Муджахид.

Представитель политического крыла движения "Талибан" Анас Хаккани в комментарии Al Jazeera добавил, что аэропорт возобновит свою работу в течение нескольких дней. "Мы готовы восстановить работу аэропорта. Мы сделаем это в течение [нескольких] дней", - сказал он.