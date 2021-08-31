По состоянию на 11:00 31 августа в Армении подтверждено 524 новых случаев заражения COVID-19, 361 заболевших вылечились, есть 14 летальных исходов.

За последние сутки проведено 5 666 тестов. Всего проведено 1 540 436 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 242 135 случаев заражения COVID-19, 227 026 из которых вылечились, есть 4 844 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 110 пациентов.

Зарегистрировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 152.